Месть Кремля

Виктор Горшков Только мелкие душой правители ищут виноватых на стороне,или они изначально подленькие. Но только собственный народ может их вылечить,когда доведут до точки не возврата или запах пороха под задницей.

Елена Толстихина Какие еще мирные переговоры, ни каких переговоров с придурками быть не должно, наступать и победить, Николаев и Одесса с Тирасполем должны быть новыми субъектами РФ, ну может еще пара тройка городов русских.