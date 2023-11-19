Президент Финляндии считает поток мигрантов из третьих стран «местью» Кремля. Саули Ниинистё заявил, что Россия якобы намеренно направляет просителей убежища к финским контрольно-пропускным пунктам в ответ на планы Хельсинки подписать соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Вашингтоном, и пообещал принять «очень четкие меры».
Месть Кремля
Комментарии
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Виктор Горшков
Только мелкие душой правители ищут виноватых на стороне,или они изначально подленькие. Но только собственный народ может их вылечить,когда доведут до точки не возврата или запах пороха под задницей.
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6 час.
Елена Толстихина
Какие еще мирные переговоры, ни каких переговоров с придурками быть не должно, наступать и победить, Николаев и Одесса с Тирасполем должны быть новыми субъектами РФ, ну может еще пара тройка городов русских.
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2 час.
Лора Лора
Песков резко поумнел с тех пор как бабкам старым руки лобызал...Молодец !!!!
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23 мин.
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