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Месть Кремля

Месть Кремля

Президент Финляндии считает поток мигрантов из третьих стран «местью» Кремля. Саули Ниинистё заявил, что Россия якобы намеренно направляет просителей убежища к финским контрольно-пропускным пунктам в ответ на планы Хельсинки подписать соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Вашингтоном, и пообещал принять «очень четкие меры».

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Комментарии
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Виктор Горшков
Только мелкие душой правители ищут виноватых на стороне,или они изначально подленькие. Но  только собственный народ может их вылечить,когда доведут до точки не возврата или запах пороха под задницей.
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