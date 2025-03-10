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Сюрприз в такси: иноземный таксист устроил намаз прямо во время поездки

Сюрприз в такси: иноземный таксист устроил намаз прямо во время поездки

Avia.pro - СМИ Снегопад в Тюмени — не редкость, особенно в марте. Но для одной жительницы города утро 8 марта 2025 года обернулось настоящим испытанием нервов.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Вахобитов и битых головой просто высылать при малейшем нарушении. Мутантов нелегалов, которые по определению преступники, высылать не позже 3х дней после отлова, с волчьим билетом. За их счет! Все банковские карты должны быть заблокированы в первый день любого нарушения.
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11 час.
АС
Александр Сысоев
Надо просто таким идиотам не платить. Сказать, что вам Бог подаст после таких молитв.
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10 час.
ВУ
Варлам Устрялов
верующий. но религиозность считаю мракобесием. тем более, выставленную на показ. выпендрёжный намаз - способ выставить себя идиотом и быдлом. А быдл в России своих хватает. так что показательных намазнят, вышвыривать из страны, без права возвращения на всю жизнь.
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6 час.
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