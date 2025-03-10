Сюрприз в такси: иноземный таксист устроил намаз прямо во время поездки

ВТ Владимир Тимошков Вахобитов и битых головой просто высылать при малейшем нарушении. Мутантов нелегалов, которые по определению преступники, высылать не позже 3х дней после отлова, с волчьим билетом. За их счет! Все банковские карты должны быть заблокированы в первый день любого нарушения.

АС Александр Сысоев Надо просто таким идиотам не платить. Сказать, что вам Бог подаст после таких молитв.