Пеллегрини: Премьер Словакии Фицо в состоянии разговаривать, но сильно устаёт

Президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил журналистам, что премьер-министр Роберт Фицо, подвергшийся хирургическому вмешательству после покушения, обладает способностью разговаривать, но склонен к быстрой утомляемости.
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