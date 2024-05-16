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Пеллегрини: Премьер Словакии Фицо в состоянии разговаривать, но сильно устаёт

Пеллегрини: Премьер Словакии Фицо в состоянии разговаривать, но сильно устаёт

Президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил журналистам, что премьер-министр Роберт Фицо, подвергшийся хирургическому вмешательству после покушения, обладает способностью разговаривать, но склонен к быстрой утомляемости.

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