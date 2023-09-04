В Миллеровском казачьем техникуме прошел турнир по русским шашкам, посвященный Дню знаний

Играли по олимпийской кубковой системе новички, студенты первого курса, 16 участников. Одержав все победы, первое место занял Дмитрий Воропаев (профессия «Слесарь по ремонту автомобилей»), на втором месте Алексей Ковалёв (профессия «Оператор информационных систем и ресурсов»), третье место у Арсения Воропаева (профессия «Слесарь по ремонту автомобилей»).
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