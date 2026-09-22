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Татар-информ

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С 2027 года данные о детях не будут вносить в загранпаспорта

С 2027 года данные о детях не будут вносить в загранпаспорта

Фото: © «Татар-информ» С 1 января 2027 года данные о детях перестанут вносить в заграничные паспорта россиян.

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