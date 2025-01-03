Cell Reports: герпес может способствовать возникновению болезни Альцгеймера

Ученые из Университета Питтсбурга, Тель-Авивского университета и Университета Карнеги-Меллона обнаружили неожиданную связь между вирусом простого герпеса-1 (HSV-1) и болезнью Альцгеймера, предполагая, что вирусные инфекции могут играть роль в развитии этого заболевания.
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