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Эксперт предсказал рост напряженности из-за действий Зеленского и Украины

Эксперт предсказал рост напряженности из-за действий Зеленского и Украины

В эфире Wion профессор Гленн Дизен предупредил о росте опасности из-за действий Украины. Президент Зеленский планирует использовать ракеты ATACMS и контратаковать в Курской области, что может осложнить ситуацию перед сменой администрации Байдена.

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