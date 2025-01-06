В эфире Wion профессор Гленн Дизен предупредил о росте опасности из-за действий Украины. Президент Зеленский планирует использовать ракеты ATACMS и контратаковать в Курской области, что может осложнить ситуацию перед сменой администрации Байдена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии