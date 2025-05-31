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"Я не был рядом с женой Макрона"

"Я не был рядом с женой Макрона"

Илон Маск вчера официально оставил свою должность в правительстве.На прощальном мероприятии с Трампом, он присутствовал с фингалом под глазом, но на резоныые вопросы о том, кто ему так, Маск заявил, что он не был рядом с женой Макрона.

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