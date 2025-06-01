Кто победил на выборах мэра в селах Табаны, Талмаза, коммунах Киперчены и Болдурешты

Мэром села Табаны Бричанского района, по предварительным данным, избран независимый кандидат Василий Сытарь, села Талмаза - Василий Лешан, коммуны Киперчены Оргеевского района - Ион Ботнарь от "Национальной молдавской партии", а коммуны Болдурешты Ниспоренского района - независимый кандидат, бывший мэр Никанор Чокина.
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