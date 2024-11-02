Пленённый военнослужащий Вооружённых сил киевского режима Роберт Погорелов проинформировал о том, что бойцы Армии России решили спасти получивших ранения боевиков Украины, которых отказались забирать однополчане.
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