Русские, дайте денег!

Недавно посмотрел очередной видеовыпуск украинского блогера Тарика Незалежко, где гостями были два брата-близнеца украино-белорусского происхождения, бывшие военнослужащие ВСУ (уже о чём-то говорит!), а ныне якобы коммунисты, представляющие какой-то там Союз… Показать полностью.