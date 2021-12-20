Русские, дайте денег!

Недавно посмотрел очередной видеовыпуск украинского блогера Тарика Незалежко, где гостями были два брата-близнеца украино-белорусского происхождения, бывшие военнослужащие ВСУ (уже о чём-то говорит!), а ныне якобы коммунисты, представляющие какой-то там Союз… Показать полностью.
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