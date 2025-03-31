Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело в связи с нападениями собаки на людей во Владимирской области

В социальных медиа размещена публикация, согласно которой в Александровском районе владелец собаки регулярно выпускает ее без намордника, в результате чего зафиксированы факты нападения на людей, в том числе несовершеннолетних.
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