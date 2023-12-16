Кулеба назвал согласие ЕС на переговоры о приеме Киева подарком

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, заявил о том, что усилия канцлера Германии Олафа Шольца по преодолению вето Венгрии на начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз войдут в историю.
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