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КУРКИНО

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Собянин сообщил о создании медиатек в обновлённых школах Москвы

Сергей Собянин рассказал, что в обновлённых московских школах создают современные медиатеки. С помощью передвижных шумоизоляционных перегородок пространства делят на зоны, где можно заниматься, работать в группах и отдыхать с книгой.

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