Собянин сообщил о создании медиатек в обновлённых школах Москвы

Сергей Собянин рассказал, что в обновлённых московских школах создают современные медиатеки. С помощью передвижных шумоизоляционных перегородок пространства делят на зоны, где можно заниматься, работать в группах и отдыхать с книгой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии