Роспотребнадзор назвал критерии выбора антистресс-игрушек

Роспотребнадзор объяснил россиянам, как выбрать качественный "антистресс" в магазине игрушек. После многочисленных обращений родителей эксперты ведомства поручили научно-исследовательским институтам оценить влияние подобных новинок на детей.
Роспотребнадзор объяснил россиянам, как выбрать качественный "антистресс" в магазине игрушек. После многочисленных обращений родителей эксперты ведомства поручили научно-исследовательским институтам оценить влияние подобных новинок на детей.
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