Политика Сегодня

609 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Екатерина
    У немцев терпение на исходе. Посмотрим, когда взвоют американцы. Украина всех достанет...Сатановский: Киев...
  • Влад Владимиров
    Давно известно, что на "хитрую задницу" хохлов у русских всегда в загашнике найдется и "кое что с винтом".))) Могу...Юшков: менеджеры ...
  • Надежда Новопашина
    А сколько у нас ещё хороших пословиц!Пословица Путина ...

Роспотребнадзор назвал критерии выбора антистресс-игрушек

Роспотребнадзор назвал критерии выбора антистресс-игрушек

Роспотребнадзор объяснил россиянам, как выбрать качественный "антистресс" в магазине игрушек. После многочисленных обращений родителей эксперты ведомства поручили научно-исследовательским институтам оценить влияние подобных новинок на детей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх