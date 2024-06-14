В ответ на заход в порт Кубы российской многоцелевой атомной подводной лодки четвертого поколения США ответили подводной лодкой (SSN 725), которая тоже прибыла к берегам Кубы.
Что противопоставили США российской подлодке «Казань»
Комментарии
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Стефания Новак
Все хорошо, но почему мы им говорим , что не собираемся по ним ударить? Вот они поэтому наглеют. Надо наоборот, что ударим, они ведь Украину снабжают своим оружием и это оружие убивает наших ребят и бомбят уже Российские города Белгород и Донбасс
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