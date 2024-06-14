Что противопоставили США российской подлодке «Казань»

Стефания Новак

Все хорошо, но почему мы им говорим , что не собираемся по ним ударить? Вот они поэтому наглеют. Надо наоборот, что ударим, они ведь Украину снабжают своим оружием и это оружие убивает наших ребят и бомбят уже Российские города Белгород и Донбасс