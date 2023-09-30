Президент России Владимир Путин подписал указ, регулирующий порядок пересечения границы гражданами Украины и позволяющий им въезд в Россию без виз и загранпаспортов.
Граждане Украины смогут пересекать границу России по внутренним паспортам и без виз
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
59
https://mirtesen.ru/padnew/43985586544?from=mail&l=bnq_bn&bpid=43985586544&t=1696136408&utm_campaign=newsletter_main&utm_source=blogpost&utm_medium=email&page=2
США превращают Казахстан в новую Украину в Центральной Азии - Политика
МирТесен
Ответить
4 час.
59
https://s30116489994.mirtesen.ru/blog/43370635483/Semipalatinsk-ili-Petropavlovsk-gde-polyihnyot-kazahstanskiy-Don?utm_referrer=mirtesen.ru
Семипалатинск или Петропавловск — где полыхнёт казахстанский Донбасс? - БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ - 1 октября - 43370635483
БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ - МирТесен
Ответить
4 час.
Валерий Шаронов
всё прекрасно своих предателей видимо маловато. и это действия ПРЕЗИДЕНТА!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии