Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Граждане Украины смогут пересекать границу России по внутренним паспортам и без виз

Граждане Украины смогут пересекать границу России по внутренним паспортам и без виз

Президент России Владимир Путин подписал указ, регулирующий порядок пересечения границы гражданами Украины и позволяющий им въезд в Россию без виз и загранпаспортов.

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Комментарии
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59
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