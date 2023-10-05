Путин заявил о строительстве нового мира

Участникам клуба «Валдай» предстоит строительство нового мира. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.
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