Россиянам рассказали о мошенниках, утверждающих, что меняют код домофона

Телефонные мошенники стали прибегать к новой схеме, в рамках которой представляются сотрудником управляющей компании и утверждают, что должны поменять код домофона или починить домофон, говорится в материалах МВД, которые оказались в распоряжении ТАСС .
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