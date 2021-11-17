Сборная Аргентины сыграла вничью с Бразилией (0:0) в 14-м туре отбора ЧМ-2022. Команда Лионеля Скалони набрала 29 очков в 13 матчах и обеспечила себе выход в финальный турнир после того, как Чили проиграла Эквадору (0:2).