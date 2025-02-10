В Ленобласти провели инспекцию завершенных и строящихся объектов по нацпроектам

Транспортная развязка в Кудрово готова на 30 процентов Представители дорожного комитета Ленобласти, «Ленавтодора», «Дирекции дорожного строительства» прокуратуры и ГИБДД провели инспекцию завершённых и строящихся объектов по нацпроектам, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.