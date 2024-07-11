БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В чем отличие токаевского Казахстана от Золотой Орды?

В чем отличие токаевского Казахстана от Золотой Орды?

Известный казахстанский националист, основатель пресловутых языковых патрулей Адильжан Абдугалиев произвёл очередную сенсацию в блогерском мире республики, заявив, что в Комитете национальной безопасности и Министерстве внутренних дел работают такие же националисты как и он сам, а местный участковый так то вообще его подписчик, оказывающий поддержку донатами.

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