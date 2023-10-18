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Спички - не игрушка

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  • alik3456 Джексон
    Продажные евреи всегда идут в обходИзраильский посол...
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Интересно, у кого Израиль и Украина учились?

Интересно, у кого Израиль и Украина учились?

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" объявило среду 18 октября "днем беспрецедентного гнева" в знак протеста против удара по больнице в Газе, в которой, по мнению движения, виноват Израиль.

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