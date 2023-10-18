Интересно, у кого Израиль и Украина учились?

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" объявило среду 18 октября "днем беспрецедентного гнева" в знак протеста против удара по больнице в Газе, в которой, по мнению движения, виноват Израиль.