ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 79%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 78,8%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 18 по 24 ноября Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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