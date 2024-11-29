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ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 79%

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 79%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 78,8%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 18 по 24 ноября Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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