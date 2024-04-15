10 стыдных киносцен, о которых актеры предпочли бы не вспоминать

Актеры нередко сожалеют об определенных сценах в своих фильмах. Они соглашаются на участие в сомнительных кинопроектах, часто оказываются физически и морально истощены, иногда выглядят попросту глупо, сами того не подозревая.
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