Более 140 человек попали в Курскую областную больницу после нападения ВСУ

В Курской области больница региона после нападения Вооруженных сил Украины на регион приняла 142 пострадавших мирных граждан, в основном с минно-взрывными, ожоговыми травмами, осколочными и пулевыми ранениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача медучреждения Михаила Лукашова.
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