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В Минобороны РФ рассказали о серьезных успехах на ряде направлений

В Минобороны РФ рассказали о серьезных успехах на ряде направлений

Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции. Как следует из сообщения ведомства, на Купянском направлении в районах Синьковки, Ивановки и Берестового Харьковской области уничтожено более 40 украинских военнослужащих.

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