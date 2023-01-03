В Минобороны РФ рассказали о серьезных успехах на ряде направлений

Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции. Как следует из сообщения ведомства, на Купянском направлении в районах Синьковки, Ивановки и Берестового Харьковской области уничтожено более 40 украинских военнослужащих.
Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции. Как следует из сообщения ведомства, на Купянском направлении в районах Синьковки, Ивановки и Берестового Харьковской области уничтожено более 40 украинских военнослужащих.
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