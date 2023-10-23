Эксперт назвал причины переброски противником подкреплений на донецкое направление

Авдеевка во многом важнее Артемовска (украинское название — Бахмут), который ВС РФ уже освободили, потому что, потеряв ее, вооруженные формирования Украины (ВФУ) лишаются самого главного укрепрайона рядом с Донецком.
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