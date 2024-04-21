Кто сбивает Россию с курса на Победу

А этого я вообще не понимаю, отрицалово реальности - это тоже шиза, но другая.

S

Sobering

А я то думаю и почему воды нет в кранах. Тан виноват, сглазил. А Дугин потому и намекнул. Но всем и так всё ясно, кого он не называет.