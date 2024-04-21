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Кто сбивает Россию с курса на Победу

Кто сбивает Россию с курса на Победу

Автор: Александр Дугин  Мы только-только начинаем переламывать ситуацию на Украине в свою пользу.

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Комментарии
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Natalija Osminina
А этого я вообще не понимаю, отрицалово реальности - это тоже шиза, но другая.
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13 час.
S
Sobering
А я то думаю и почему воды нет в кранах. Тан виноват, сглазил. А Дугин потому и намекнул. Но всем и так всё ясно, кого он не называет.
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13 час.
Natalija Osminina
Ну да, явно намекнул))
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12 час.

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