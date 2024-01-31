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Житель Камчатки готовил теракт – ФСБ

Житель Камчатки готовил теракт – ФСБ

В Петропавловске-Камчатском задержали местного жителя по подозрению в подготовке теракта.Сотрудники управления ФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя Петропавловска-Камчатского по подозрению в подготовке теракта.

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