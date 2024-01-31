Житель Камчатки готовил теракт – ФСБ

В Петропавловске-Камчатском задержали местного жителя по подозрению в подготовке теракта.Сотрудники управления ФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя Петропавловска-Камчатского по подозрению в подготовке теракта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии