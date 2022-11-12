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Составы Аргентины, Испании, Нидерландов на ЧМ-2022, поул Магнуссена, НХЛ перенесла Кубок мира и другие новости утра

1. Составы на ЧМ-2022 объявили Аргентина, Испания, Нидерланды, Сербия, Сенегал, Катар. 2. ЦСКА проиграл «Спартаку», «Салават» уступил «Авангарду» и другие результаты дня Фонбет чемпионата КХЛ.

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