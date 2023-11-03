На живца: Су-57 придется устроить воздушную охоту на украинские F-16

Будни мужчин. Все что нам интересно

В небе над Украиной становится все жарче и жарче. Отсутствие жестких санкций за пересечение «западными партнерами» красных линий, по некоторым данным, привело к появлению в руках киевского режима первой пробной партии американских истребителей четвертого поколения F-16.