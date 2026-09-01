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Иркутск Сегодня

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В Иркутском зоосаде скончалась верблюдица Земфира

Верблюдица Земфира из Иркутского зоосада скончалась несколько дней назад. Причиной стала серьёзная болезнь, несмотря на все усилия ветеринаров и оказанную помощь, спасти животное не удалось.

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