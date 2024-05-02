В швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня пройдет конференция по Украине, на мероприятие были приглашены более 160 делегаций, в том числе из стран G7, G20 и БРИКС, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт МИД Швейцарии.