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Всё о женщинах

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Психолог Липская объяснила, что делать родителям, если подросток выходит из-под контроля

Психолог Липская объяснила, что делать родителям, если подросток выходит из-под контроля

Период подросткового возраста — это испытание не только для самого ребенка, но и для родителей. Если подросток дерзит, агрессивно реагирует на замечания, игнорирует правила, связывается с сомнительными компаниями или даже уходит из дома, важно понимать: это не просто «плохое поведение», а форма выражения внутренних переживаний.

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