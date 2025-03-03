Психолог Липская объяснила, что делать родителям, если подросток выходит из-под контроля

Период подросткового возраста — это испытание не только для самого ребенка, но и для родителей. Если подросток дерзит, агрессивно реагирует на замечания, игнорирует правила, связывается с сомнительными компаниями или даже уходит из дома, важно понимать: это не просто «плохое поведение», а форма выражения внутренних переживаний.