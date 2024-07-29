Украинский БПЛА повредил пустой газовый резервуар в Тульской области

Тула, 29 июля, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Атаку украинского беспилотника на объект топливно-энергетической инфраструктуры пресекли ночью в Тульской области, сообщила 29 июля пресс-служба министерства по региональной безопасности.
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