Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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США отобрали принадлежащий венесуэльской компании самолет

США отобрали принадлежащий венесуэльской компании самолет

Минюст США конфиксовал принадлежащий венесуэльской компании самолет Boeing 747, аргументируя это тем, что ранее он числился за иранской фирмой, которая была связана с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

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