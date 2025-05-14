Чиновники запретили жителю ХМАО участвовать в автопробеге из-за флага СССР

Флаг не подходил под правила автопробега - Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Лянтора (ХМАО) разругался с чиновниками из мэрии Сургута, которые отказали ему в участии в автопробеге «Бессмертный полк».
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