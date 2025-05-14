БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ант
    чиновников на х.. или на кол, а лучше на  сво или в тюрьму. депутаты госдуры , где вы с вашими дурацкими для народа з...Чиновники запрети...
  • Надежда Минаева
    Есть поговорка: если не кормить свою армию, то будете кормить чужую! И это верно! НО, если не "кормить" и защищать св...«Плодите нищету!»...
  • Надежда Минаева
    Необходимо поддерживать коренное население страны, а не решать в авральном порядке проблему рождаемости за счет завоз...«Плодите нищету!»...

Чиновники запретили жителю ХМАО участвовать в автопробеге из-за флага СССР

Чиновники запретили жителю ХМАО участвовать в автопробеге из-за флага СССР

Флаг не подходил под правила автопробега - Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Лянтора (ХМАО) разругался с чиновниками из мэрии Сургута, которые отказали ему в участии в автопробеге «Бессмертный полк».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Ант
чиновников на х.. или на кол, а лучше на  сво или в тюрьму. депутаты госдуры , где вы с вашими дурацкими для народа законами? аурусы делите? а может вас на такси посадить, чтобы мозги лучше работали.
Ответить
1 час.
наверх