Брянский суд утвердил приговор за покушение на убийство в Климово

Инцидент произошёл в ночь на 12 июля 2025 года у одного из кафе в посёлке Климово.Брянский областной суд утвердил приговор в отношении 37-летнего ранее судимого мужчины, признанного виновным в покушении на убийство.
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