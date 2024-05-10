Александр Прудник: «Стратегия Запада борьбы с Россией не сработала»

«Церемония вступления в должность президента России Владимира Путина подвела символическую черту под бесславным концом попыток Запада разрушить политическую систему России и ее государственность, — сказал старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, комментируя влияние инаугурации на общественно-политическую ситуацию в стране.