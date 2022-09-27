«Политическая медицина» Иоганна Лестока

Георг Гроот. «Портрет графа Иоганна Германа Лестока» из собрания Ю. И. Вейцмана, Мюнхен Государственные или дворцовые перевороты совсем не редки в мировой истории.
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