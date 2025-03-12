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Царьград

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США и Украина во время переговоров в Саудовской Аравии не обсудили самый важный вопрос

США и Украина во время переговоров в Саудовской Аравии не обсудили самый важный вопрос

Делегации Украины и США не обсудили судьбу просроченного главаря киевского режима Владимира Зеленского, зато договорились о 30-дневном перемирии в пользу Киева.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
До тех пор пока это &quot;недоразумение&quot; у власти мира не будет ...Вот и делайте выводы!
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