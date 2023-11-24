Юрист Краснов: отказ банка в выдаче кредита можно обжаловать в суде

Решение банка отказать в выдаче кредита можно оспорить, рассказал юрист Дмитрий Краснов. В первую очередь нужно обращаться в банк за разъяснениями – это актуально в случаях, когда в кредите отказано без объяснения причин, подчеркнул он в беседе с Общественной Службой Новостей.