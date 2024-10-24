Видео: китайский автоматизированный оружейный завод производит более 1000 компонентов для ракет за сутки

Китайская крылатая ракета YJ-83 / © wikipedia Учитывая способность КНР массово разрабатывать и производить оружие, эти ракеты могут быть изготовлены с меньшими затратами по сравнению с американскими аналогами.
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