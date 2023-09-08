Вам не нравится Солженицын? Просто вы не умеете его готовить!

О

Одиссей

Предложение автора весьма разумно. Как говорится, если нельзя предотвратить пьянку, надо ее возглавить. Ну, или, принцип дзю-до: чтобы победить, сначала согнуться. Я б добавил в П.1 еще одно соображение: при реализации проекта "Манхеттен", амеры собрали всех нужных специалистов и изолировали их от остального мира в Лос-Аламосе. Спецгородок, окруженный колючкой, охрана без дураков, въезд-выезд по спецпропускам, запрет контактов с остальным миром. Чем в этом смысле "демократический" Лос-Аламос отличается от "тоталитарной сталинской" "шарашки" решительно не понимаю.