Медвежий угол

38 000 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    А зеленкой лоб намазать...для дезинфекции?Лицемерие либерал...
  • Анатолий Страшко
    Вспомните,как перед ВОВ некоторые "умные" внушали в СССР мысль, что рабочий класс Германии не будет воевать  против к...Морская пехота ВС...
  • Одиссей
    Предложение автора весьма разумно. Как говорится, если нельзя предотвратить пьянку, надо ее возглавить. Ну, или, прин...Вам не нравится С...

Вам не нравится Солженицын? Просто вы не умеете его готовить!

Вам не нравится Солженицын? Просто вы не умеете его готовить!

Вам не нравится Солженицын? Просто вы не умеете его готовить! Сегодня патриоты всех оттенков в едином порыве ратуют за замену произведений этого нехорошего человека в школьной программе на "Молодую гвардию" Фадеева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЦ
Алексей Цветков
главное в умном преподавателе, только где их найти.
Ответить
3 час.
Игорь Федоров
СОЛЖИНИЦИНУ НЕТ...!!!
Ответить
3 час.
О
Одиссей
Предложение автора весьма разумно. Как говорится, если нельзя предотвратить пьянку, надо ее возглавить. Ну, или, принцип дзю-до: чтобы победить, сначала согнуться. Я б добавил в П.1 еще одно соображение: при реализации проекта &quot;Манхеттен&quot;, амеры собрали всех нужных специалистов и изолировали их от остального мира в Лос-Аламосе. Спецгородок, окруженный колючкой, охрана без дураков, въезд-выезд по спецпропускам, запрет контактов с остальным миром. Чем в этом смысле &quot;демократический&quot; Лос-Аламос отличается от &quot;тоталитарной сталинской&quot; &quot;шарашки&quot; решительно не понимаю.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх