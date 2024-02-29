Царьград
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Царьград

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90% чернил для татуировок содержат вещества, вызывающие повреждение органов человека

90% чернил для татуировок содержат вещества, вызывающие повреждение органов человека

Из 54 образцов чернил в 45 выявлены соединения, не указанные на этикетке.Тесты, проведенные в США, показали, что 90% чернил для татуировок содержат вещества, вызывающие повреждение органов человек – из 54 образцов чернил в 45 выявлены соединения, не указанные на этикетке, сообщает DailyMail.

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