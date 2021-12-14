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США готовятся к повторению Крибского кризиса 1962 года

МОСКВА, 14 декабря 2021, Институт РУССТРАТ. По мнению заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, действия США и союзников по НАТО в Европе наводят Москву на мысль, что США готовятся к повторению Карибского кризиса, который в 1962 году поставил мир на грань ядерной войны: «Планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия, несомненно являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и шире в Евроатлантике.

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