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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Rolls-Royce разрабатывает первый прототип уранового двигателя

Ядерная силовая установка – это технология, которая практически не развита в области автомобилей. Она активно применяется в морской и военно-морской отраслях кораблями, судами и подводными лодками, использующими ядерные реакторы в качестве источника энергии для достижения своей тяги.

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