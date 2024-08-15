Rolls-Royce разрабатывает первый прототип уранового двигателя

Ядерная силовая установка – это технология, которая практически не развита в области автомобилей. Она активно применяется в морской и военно-морской отраслях кораблями, судами и подводными лодками, использующими ядерные реакторы в качестве источника энергии для достижения своей тяги.
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