Фонтанка

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  • БОРИС КУЛАНИН
    Половина армии вернуть, чтоб область прочесать....милиция несправляется!В Ленобласти неиз...
  • Павел К
    А ходить будут на тебя?  Сама уберёшься.«Пока меня никто ...

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