Житель Рассказово сдал квартиру наркоманам за водку и сигареты

Рассказовский районный суд признал ранее судимого местного жителя виновным в систематическом предоставлении помещения для употребления наркотиков и незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.
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